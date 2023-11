Endlich gefasst: In Italien gesuchter Mann hielt sich in Magdeburg versteckt

Der Verurteilte wird in Italien wegen mehrerer Raubverbrechen gesucht und wurde nun in Magdeburg gefasst.

Magdeburg/VS - Großer Fang für die Beamten der Landeshauptstadt: Zivilfahnder haben laut Angaben des Polizeireviers Magdeburg am Dienstagmorgen einen international gesuchten Mann festgenommen. Diesen hatten sie demnach in der Münchenhofstraße dingfest gemacht.

Der Mann werde wegen mehrerer Raubverbrechen in Italien gesucht und ist sowohl in Deutschland als auch in Italien mit verschiedenen Personalien gemeldet. Dennoch stellten die Beamten zweifelsfrei fest, dass es sich um ein und denselben Mann handelt.

Der bereits Verurteilte werde zeitnah nach Italien ausgeliefert. Dort hat er eine etwa vierjährige Haftstrafe zu verbüßen, heißt es. Italien habe bereits die Auslieferung beantragt.