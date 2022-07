Exhibitionist am Hasselbachplatz in Magdeburg: Das ist über die Tat bekannt

In Magdeburg ereignete sich am Hasselbachplatz eine exhibitionistische Tat, so die Polizei.

Am Hasselbachplatz sorgte ein Exhibitionist für Ärger.

Magdeburg (vs) - Die Polizei stellte zur Tatzeit am 16. Juli gegen 5.22 Uhr über die Überwachungskameras am Hasselbachplatz eine körperliche Auseinandersetzung fest.

Vor Ort ermittelten die Einsatzkräfte, dass der Auslöser für die Auseinandersetzung ein beschuldigter 21-jähriger Syrer aus Magdeburg war, der sich vor einer 17-jährigen Deutschen aus Magdeburg entblößte und sein Geschlechtsteil in der Hand hielt. Weiterhin fasste er ihr an die Brust und an das Gesäß. Aufgrund der Hilfeleistung umherstehender Passanten, welche den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollten, entstand die körperliche Auseinandersetzung.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde beim Beschuldigten ein Atemalkoholwert von 2,57 Promille festgestellt. Darüber hinaus beleidigte er die polizeilichen Einsatzkräfte mehrfach und muss sich nun wegen Exhibitionistischer Handlungen, Sexueller Belästigung sowie Beleidigung verantworten. Nach Beendigung der Maßnahme erhielt der Beschuldigte einen Platzverweis.