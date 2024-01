Magdeburg/vs - Am 31. Dezember 2023 meldeten sich Magdeburger Verkehrsbetriebe bei der Polizei. Zwischen 8 und 9 Uhr wurde eine 25-jährige Frau in der Linie 2 von einem männlichen Fahrgast belästigt. Der Mann spielte in der Bahn Magdeburg – Alte Neustadt vor ihren Augen an seinem Geschlechtsteil herum.



Nachdem sich die junge Frau hilfesuchend an den Straßenbahnfahrer wandte, wurde die Polizei alarmiert. Der Beschuldigte entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Beamten aus der Bahn. Er konnte von den Polizisten nicht mehr gefunden werden.

Der gesuchte Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

Etwa 35 Jahre, 175 bis 180 cm groß, deutscher Phänotyp, ungepflegte Erscheinung, Lederjacke, weite Hose, braune Haare und Bart.

Die Polizei bittet alle Mitbürger, die Hinweise zu der Straftat geben können, sich persönlich bei einer Polizeidienststelle Magdeburg zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer: 0391 - 546 3295 oder über das E-Revier entgegengenommen.