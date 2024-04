Die Polizei in Magdeburg ist auf der Suche nach zwei Minderjährigen, die Opfer eines Exhibitionisten geworden sind.

Mann entblößt sich in Lübecker Straße vor Minderjährigen - Opfer gesucht

exhibitionist in Magdeburg

In Magdeburg sucht die Polizei nach einer exhibitionistischen Handlung Zeugen.

Magdeburg/DUR. - Am Samstag ist es gegen 20 Uhr in der Lübecker Straße in Magdeburg zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Dies berichtet die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen entblößte sich demnach ein 34 Jahre alter Mann vor zwei augenscheinlich Minderjährigen. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, welche den Beschuldigten schnappte, heißt es. Die beiden Betroffenen seien allerdings nicht mehr vor Ort gewesen.

Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich zur weiteren Aufklärung der Tat unter den Stichworten "Exhibitionist Lübecker Straße" bei der Polizei in Magdeburg zu melden. Das Revier ist unter der Telefonnummer 0391/5463296 zu erreichen.