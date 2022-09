Sprengung Plötzlich lauter Knall: Explosion an MVB-Haltestelle in Magdeburg - das steckt dahinter

An der MVB-Haltestelle Klinikum Olvenstedt in Magdeburg ist es am späten Mittwochabend zu einer Explosion gekommen. Eine Passantin spricht von einem plötzlichen lauten Knall. Was zu dem Fall bisher bekannt ist.