Nachdem zwei Autos in Magdeburg von Flammen beschädigt wurden, sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Autos brennen in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen - handelt es sich um Brandstiftung?

Aus bislang ungeklärten Gründen fing beschädigten Flammen zwei Autos in Magdeburg an zu brennen. Wurde hier vorsätzlich Feuer gelegt?

Magdeburg - Ein Auto ist in der Nacht zum Mittwoch in der Hans-Grade-Straße in Magdeburg ausgebrannt. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hat der Volkswagen offenbar aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Hitze, die dabei entstand, soll so stark gewesen sein, dass ein danebenstehender Mazda ebenfalls beschädigt wurde.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist Brandstiftung als Ursache für das Feuer offenbar nicht auszuschließen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder zu verdächtigen Personen geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0391-5463295 erbeten.