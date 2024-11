Magdeburg. - Derzeit ermittelt die Polizei gegen einen Ladendieb in Magdeburg. Der Verdächtige wird nun mit Aufnahmen der Überwachungskamera gesucht.

Laut Polizei stahl ein Mann am 1. März mehrere Kosmetikprodukte im mittleren dreistelligen in einem Geschäft in der Lübecker Straße in Magdeburg.

So sieht der mutmaßliche Täter aus:

Dieser Mann wird verdächtigt, in Magdeburg einen Diebstahl begangen zu haben: Wer kennt ihn? Foto: Polizei

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter dem Stichwort "Ladendiebstahl Kosmetik“ Hinweise zur Identität der abgebildeten Person unter 0391/5463295 entgegen.