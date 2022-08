Magdeburg/Goslar (vs) - Nachdem einer Frau aus Goslar die EC-Karte mitsamt der Kontodaten abhanden kam, soll ein Mann mehrere Tausend Euro in bar von zwei Geldautomaten in Goslar und Magdeburg (Rothensee) abgehoben haben. Dies teilte die Polizei mit. Nun suchen die Beamten mit Fahndungsfotos nach dem Mann.

Den Angaben der Polizei zufolge, wurde die Geldbörse der Goslaerin bereits am 1. April gestohlen. Neunmal soll der Mann im Anschluss Bargeld bei der Sparkasse in Goslar und in Magdeburg (Rothensee) vom Konto der Frau abgehoben haben. Dadurch sei ein Schaden in Höhe von 5.500 Euro entstanden, hieß es weiter.

Polizei sucht Mann mit großen Ohren in Magdeburg

Und so wird der Verdächtige beschrieben: männlich, 180 cm groß, etwa 50 bis 55 Jahre alt, stämmige Figur, große Ohren mit großen Ohrläppchen.

Wer kennt den Mann oder kann Angaben zur Tat machen? Bild: Polizei

Wer Hinweise zum Verdächtigen oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter der 05321-3390 oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.