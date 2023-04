Magdeburg (vs) - Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag, 20. April, aus einem Markt in Stadtfeld-Ost in Magdeburg Tiefkühlessen und Tausende Euro mitgenommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Beamten suchen nun nach Hinweisen zu Tätern und Tat.

Demnach fuhren die Täter mit einem Sattelzug auf den Parkplatz des Gewerbekomplexes, der sich gegenüber von der Liebermannstraße an der Großen Diesdorfer Straße befindet. Anschließend hielten sich die Tatverdächtigen zwischen 2:50 und 3:20 Uhr am Tatort auf, heißt es.

Das Polizeirevier Magdeburg bittet unter der Rufnummer 0391-5463295 um Hinweise zu Tat oder Tätern. Insbesondere Hinweise zum Kennzeichen des Sattelzugs sind gefragt.