Nachdem der Senior auf einem Parkplatz in Magdeburg zusammengeschlagen worden ist, wurde auch noch, bereits am Boden liegend, auf ihn eingetreten. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Magdeburg (vs) - Nachdem ein 80 Jahre alter Mann auf einem Parkplatz in der Straße Am Seeufer in Magdeburg grausam verletzt worden ist, wird nun nach dem Täter gefahndet. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach ereignete sich die gefährlichen Körperverletzung in der Nacht zum Donnerstag. Dabei soll der Geschädigte einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben und daraufhin gestürzt sein. Am Boden liegend wurde offenbar durch den Täter auf ihn eingetreten. Der Mann war in Begleitung einer knapp 30 Jahre alten Frau mit dunklen schulterlangen Haaren. Zwei weitere Männer sollen auch in der Nähe gestanden haben.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- 180 Zentimeter groß

- 30 Jahre alt

- Arabischer Phänotyp

- Korpulente Gestalt

- Schwarzer Vollbart

- Dunkle kurze Haare

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben und mögliche Hinweise zum Tathergang oder tatverdächtigen Personen geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg erbeten.