Öffentlichkeitsfahndung 24-Jährige in Magdeburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

In Magdeburg sucht die Polizei aktuell nach einer vermissten Person. Die 24-Jährige wurde zuletzt am Montag an ihrer Wohnanschrift gesehen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.