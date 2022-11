Fahndung in Magdeburg: Diebe gehen bei Rossmann auf Beutefang

In Magdeburg Sudenburg haben im Juli zwei Unbekannte offenbar zahlreiche Parfümflaschen aus einer Rossmann-Drogerie in der Halberstädter Straße geklaut. Wer hat die Männer (Fotos im Text) gesehen?

Magdeburg (vs) - Nachdem zwei Männer im Juli Waren aus einer Magdeburger Drogerie gestohlen haben sollen, hofft die Polizei nun mittels Fotos auf Hinweise von Zeugen.

Im Rucksack sollen die beiden Täter die Parfümflaschen aus einer Drogerie geschmuggelt haben. Foto: Polizei Magdeburg

Bereits am Mittwochabend, den 20. Juli 2022 soll sich die Tat ereignet haben. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach hätten die beiden mutmaßlichen Täter an dem Mittwochabend mehrere Parfümflaschen verschiedener Marken aus einem Rossmann in der Halberstädter Straße entwendet. Anscheinend schmuggelten sie die Artikel in ihrem Rucksack aus dem Geschäft. Dabei sei ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich entstanden. Jetzt veröffentlicht die Polizei die Fotos der Überwachungskameras und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der abgebildeten Männer.

Einer der mutmaßlichen Diebe trug zum Tatzeitpunkt ein gestreiftes Oberteil und eine karierte Hose. Foto: Polizei Magdeburg

Der andere Verdächtige trug ein dunkles T-Shirt sowie eine kurze helle Hose. Foto: Polizei Magdeburg

Hinweise zu den Tätern oder zur Tat selbst nehmen die Beamten in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391-5463295 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.