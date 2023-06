Mehrere Hundert Euro teuer ist die Kosmetik, die ein Mann und eine Frau im Januar in einer Drogerie in Magdeburg gestohlen haben. Nun fahndet die Polizei nach den Dieben. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zwei Menschen sollen bereits am Nachmittag des 4. Januar eine Drogerie in der Halberstädter Straße in Magdeburg bestohlen haben. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen der Mann und die Frau Waren von ihren Verpackungen befreit haben. Anschließend habe der Mann die Artikel in seine Innentasche gesteckt und die Frau dabei für Sichtschutz gesorgt, um die Tat zu verschleiern. Im Anschluss hätten beide Personen die Filiale verlassen, ohne für die Artikel im Wert von Hunderten Euro zu bezahlen, heißt es.

Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.