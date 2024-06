Ein bislang unbekannter Mann hat in einem Geschäft im Breiten Weg in Magdeburg Spielwaren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Fahndung in Magdeburg

Ein Mann soll in einem Geschäft in Magdeburg Spielwaren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben.

Magdeburg/DUR. - Bereits am 19. Februar 2024 soll ein bislang unbekannter Mann in einem Geschäft im Breiten Weg in Magdeburg Spielwaren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Das teilte die Polizei mit.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann soll in einem Geschäft in Magdeburg Spielwaren gestohlen haben. Foto: Polizei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Identität des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter den Stichwörtern "Ladendiebstahl Spielwaren" unter 0391/5463295 zu melden.