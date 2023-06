Rassistisch beleidigt und körperlich attackiert wurde ein Mann in der Straßenbahn in Magdeburg. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Gleich zwei Fälle von Beleidigung und körperlichen Übergriffen hat es am Montag in Magdeburg gegeben. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach trug sich der erste Fall gegen 13.50 Uhr in der Straßenbahnlinie 4 in Richtung Olvenstedter Klinikum zu. Der bislang unbekannte Täter sei mit einem 23 Jahre alten Mann aus Somalia in der Straßenbahn gefahren, als er auf Höhe der Haltestelle Hauptbahnhof Nord nach einem Streit den jungen Mann mit einem Kopfstoß attackierte.

Anschließend habe der Täter den 23-Jährigen mehrfach rassistisch beleidigt, ihm ein Bier über den Kopf gekippt und sei an der Haltestelle Kölner Platz aus der Straßenbahn gestoßen. Der 23-Jährige blieb unverletzt und meldete den Vorfall der Polizei am Hauptbahnhof.

Zu einer ähnlichen Tat kam es gegen 15.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 9 in Richtung Kastanienstraße. Auch in diesem Fall habe der Täter nach Angaben der Polizei einen 16 Jahre alten Jugendlichen und seine Freunde rassistisch beschimpft. Wieder habe er versucht, den Jugendlichen mit einem Kopfstoß zu attackieren. Als ihm das nicht gelang, soll er mit der Faust nach dem 16-Jährigen geschlagen haben. Der Mann stieg kurz darauf an der Haltstelle Mittagsstraße aus und ging in Richtung eines Supermarktes.

Die Polizei ermittelt in der Sache und sucht jetzt nach Zeugen, die den Täter identifizieren können.

Der Mann wurde in beiden Fällen wie folgt beschrieben:

- Männlich

- ca. 1,75 m groß

- Glatze

- Zahnlücke

- Dreitagebart

- graues T-Shirt

- graue kurze Hose

- führte eine Plastiktüte mit Jim Beam Aufdruck mit sich

Wer Hinweise zum möglichen Täter oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.