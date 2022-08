Zwei mutmaßliche Diebe haben in einem Drogerie-Markt am Hans-Eisler-Platz in Magdeburg Parfüm im Wert von über 1000 Euro geklaut. Nun sucht die Polizei nach den Männern und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Magdeburg (vs) - Auf Parfüm im Wert von über 1000 Euro hatten es bereits am 9. Mai offenbar zwei Männer in einer Drogerie am Magdeburger Hans-Eisler-Platz abgesehen. Das teilte die Polizei mit und hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Gesuchten herausgegeben.

Demnach hätten die zwei Männer mehrere Parfümwaren in eine von ihnen mitgebrachte Tasche gesteckt, um sie zu stehlen.

Die beiden Männer nahmen offenbar das Parfüm aus den Vitrinen und steckten es in ihren mitgebrachten Beutel. Bild: Polizei

Mit den Aufnahmen der Überwachungskamera erhoffen sich die Beamten entscheidende Hinweise zur Identifizierung der Verdächtigen.

Darum bittet die Polizei um Mithilfe: Wer Hinweise auf die Männer oder andere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnumer 0391-5463295 oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.