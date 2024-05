Fahndung der Polizei Dieb bestiehlt Rossmann-Filiale in Magdeburg gleich zweimal: Wer kennt ihn? (Foto im Text)

Ein Mann hat in der Rossmann-Filiale in der Lübecker Straße in Magdeburg gleich zweimal Waren geklaut. Worauf er es abgesehen hatte und wie der Gesuchte aussieht.