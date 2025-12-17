Im Magdeburger Stadtteil Hopfengarten haben Zivilfahnder der Polizei am Dienstag einen gesuchten 32-Jährigen festgenommen. Ihm droht nun eine lange Haftstrafe.

Magdeburg. - Am Dienstag hat die Polizei gegen 12 Uhr im Magdeburger Stadtteil Hopfengarten einen 32-jährigen Mann festgenommen. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, liegen gegen den Mann mehrere Haftbefehle vor.

Demnach hätten Zivilfahnder des Revierkriminaldienstes des Polizeireviers Magdeburg den 32-Jährigen mit der Hilfe weiterer Einsatzkräfte vollstreckt. Der Mann habe sich von den Beamten widerstandslos festnehmen lassen.

Im Anschluss sei er in eine Justizvollzugsanstalt überführt worden, wo er nun eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten zu verbüßen habe.