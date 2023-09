Magdeburg (vs) - Eine junge Frau mit einem augenscheinlich zu einem Pflegedienst gehörenden Auto fuhr am 10. Mai diesen Jahres gegen 9.20 Uhr rasant durch den Bereich der Magdeburger Straßenbahnhaltestelle Nicolaiplatz in Richtung Norden, obwohl zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrgäste in die Straßenbahn ein- und ausstiegen. Durch ihre rasante und rücksichtslose Fahrweise gefährdete die junge Autofahrerin mehrere Fußgänger, sodass es nur Zufall war, dass es zu keiner Kollision zwischen dem Auto und den Fußgängern gekommen ist.

Nachdem die junge Fahrzeugführerin die Straßenbahnhaltestelle passierte, setzte sie ihre riskante Fahrweise in Richtung Lübecker Straße fort und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nun nach weiteren Personen, welche ebenfalls am 10. Mai 2023 gegen 9.20 Uhr von der besagten Autofahrerin gefährdet wurden und Angaben zum Tathergang geben können. Ebenso können auch weitere Angaben und eine Personenbeschreibung der genannten Fahrzeugführerin neue Ermittlungsansätze bieten.

Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu der Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.