Am Montag, dem 06.12.2021, wurde in Magdeburg eine Versammlung aufgelöst. Hierbei wurden Beamte angegriffen. Die Tatverdächtigen werden nun öffentlich gesucht.

Magdeburg (vs) - Im Dezember 2021 leisteten auf einer unangemeldeten Versammlung zwei Personen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Darüber hinaus griffen sie die Beamten an. Die Polizei Magdeburg bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Männern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der erste Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

bekleidet mit einer weiß-schwarzen Kapuzen-Jacke mit Schneeflocken-Applikationen

schwarze Schuhe mit weißer Sohle und rotbraunen Schnürsenkeln

Der erste gesuchte Tatverdächtige. Zwei Personen sollen bei einer Versammlung in Magdeburg Beamte angegriffen haben. Foto: Polizei Magdeburg

Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

trug eine Jeans sowie eine Camouflage-Jacke mit Totenkopf-Applikationen

tätowierter Handrücken

Der zweite gesuchte Tatverdächtige. Zwei Personen sollen bei einer Versammlung in Magdeburg Beamte angegriffen haben. Foto: Polizei Magdeburg

Wer die Personen kennt oder wichtige Hinweise geben kann, soll sich laut Beamten über 0391 - 546 329 5 bei der Polizei in Magdeburg melden.