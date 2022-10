Nachdem ein Mann bei Galeria Karstadt in Magdeburg Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen hat, fahndet nun die Polizei nach ihm mit einem Foto.

Ein Mann hat im Galeria Karstadt-Kaufhaus in Magdeburg Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Nun fahndet die Polizei nach ihm. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Bereits am 17. Juni hat ein Mann bei Galeria Karstadt in Magdeburg Waren im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Demnach handelt es sich bei den gestohlenen Waren offenbar um diverse Parfüms.

Dies teilt die Polizei mit und fahndet nun nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Gesucht wird der Mann, der auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen ist.

Dieses Bild zeigt den Tatverdächtigen. Foto: Polizei

Wer Hinweise zur abgebildeten Person oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der 0391-5463295 oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.