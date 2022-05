Fahrer hält mit gestohlenem Lkw auf A2 und flüchtet vor der Polizei in den Wald

Als die Polizei am Samstag (28. Mai) den Fahrer eines gestohlenen Lkw auf der A2 in Richtung Berlin stoppen wollte, ignorierte dieser die Kontrolle, hielt jedoch kurze Zeit darauf auf der A2, stieg aus und flüchtete in ein Waldstück.

Magdeburg (vs) - Ein Sattelzug ist am Samstag (28.Mai) in Niedersachsen gestohlen worden. Der Eigentümer konnte das gestohlene Fahrzeug jedoch auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe Helmstedt orten.

Daraufhin wurde die Autobahn im Bereich Sachsen-Anhalt abgesucht und der Sattelzug, auf Höhe des Rasthofes Börde Süd gefunden, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Mageburg.

Die Beamten des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion Magdeburg leiteten daraufhin eine Verkehrskontrolle ein. Der Fahrer des Sattelzugs missachtete jedoch die gegebenen Haltesignale und entzog sich der Kontrolle.

Fahrer überquert die Schutzplanke und flüchtet

Im Zuge dessen touchierte dieser die Mittelschutzplanke und hielt auf dem linken Fahrstreifen der A 2 in Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe des Kilometers 96,5. Der Fahrer stieg anschließend aus dem Fahrzeug, überquerte die Mittelschutzplanke sowie nachfolgend die Richtungsfahrbahn Hannover und flüchtete weiter in ein Waldstück.

Eine Absuche nach dem flüchtigen Mann mittels Hubschrauber und Fährtenspürhund verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.