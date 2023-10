Ein aggressiver Fahrgast wollte in Magdeburg mutmaßlich einen anderen Gast attackieren. Ein weiterer Mann ist eingeschritten und konnte womöglich Schlimmeres verhindern.

Fahrgast entwaffnet mutmaßlichen Messerangreifer in Magdeburger Straßenbahn

In Magdeburg kam es zu einer Auseinandersetzung von zwei Männern in einer Straßenbahn.

Magdeburg (vs) - In der Magdeburger Straßenbahn gab es am Sonntag, dem 1. Oktober, gegen 15:15 Uhr eine Rangelei zwischen zwei Männern. Auf Höhe der Haltestelle „Am Ambrosiusplatz“ fiel einem 25-jährigen Mann aus Mönchengladbach auf, wie sich zwei 22-jährige Männer aus Magdeburg eine körperliche Auseinandersetzung lieferten.

Dabei verlor einer der beiden jungen Männer sein Messer, welches von einem anderen Fahrgast sofort aus dem Fenster der Straßenbahn geworfen wurde. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der vorherige Messerbesitzer psychisch auffällig war.

Er hatte geplant, den 25-Jährigen aus Mönchengladbach mit dem Messer zu attackieren, weil dieser „komisch aussah“.

Der andere 22-jährige Magdeburger bemerkte den bevorstehenden Angriff. Er wollte diesen verhindern, was letztendlich in der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden 22-jährigen Männern gipfelte.

Der ehemalige Messerbesitzer wurde nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern weiter an.