Nachdem er einen 13 Jahre alten Jungen in Magdeburg am Fermersleber Weg erst erfolglos nach einer Zigarette fragte, zog der mutmaßliche Räuber und Erpresser sein Messer.

Ein erwachsener Mann hat am Sonnabend einen 13 Jahre alten Jungen in Magdeburg mit einem Messer bedroht, nachdem er ihm keine Zigaretten gab. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein 13 Jahre alter Junge soll bereits am Sonnabend, 20. August, am frühen Nachmittag im Fermersleber Weg in Magdeburg von einem Erwachsenen mit einem Messer bedroht worden sein. Über den Versuch der räuberischen Erpressung berichtet die Polizei.

Demnach fuhr der 13-Jährige mit seinem schwarz, orangen Licorne Bike CMR auf einer Seitenstraße des Fermerslebers Weg in Richtung Brennecke Straße, als er von einem Mann wegen Zigaretten angesprochen worden sein soll. Erfolglos. Anschließend soll der Junge mit dem Messer bedroht worden sein. Daraufhin, berichtet die Polizei, habe der Geschädigte sein Fahrrad zu Seite geworfen und sei zu Fuß geflohen. Als er sein Fahrrad später holen wollte, stellte er fest, dass es gestohlen worden war.

Der mumaßlich Erpresser wird wie folgt beschrieben:

- 30 Jahre alt

- schlank und 1,80 Meter groß

- schwarze Haare mit Seitenscheitel

- schwarze Lederjacke, Camouflage Cargo-Hose, schwarze Sonnenbrille

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder der Tat unter der Rufnummer 0391-5463295 (Polizeirevier Magdeburg).