Wegen eines Fan-Schals wurde in der Olvenstedter Straße in Magdeburg ein 35-jähriger Fußballfan verprügelt. Er wurde ins Gesicht geschlagen.

Fan-Schal-Attacke in Magdeburg: Räuber fällt über Fußballfan her und prügelt los

Ein Mann ist wegen seines Fan-Schals in der Olvenstedter Straße in Magdeburg verprügelt worden.

Magdeburg. - Ein 35 alter Mann ist in der Nacht vom Freitag zum Samstag wegen seines Fan-Schals in der Olvenstedter Straße in Magdeburg attackiert worden, wie die Polizei meldet.

Drei Männer verlangen in Magdeburg Herausgabe eines Fan-Schals

Demnach war der Fußballfan mit dem Schal eines nicht in Magdeburg beheimateten Vereins unterwegs, als ihn eine Gruppe von drei Männern anhielt und das Accessoire verlangte. Das habe der 35-Jährige aber ignoriert, heißt es.

Daraufhin prügelte einer der Angreifer auf ihn ein und traf den Mann im Gesicht. Anschließend habe er ihm den Schal vom Hals gerissen und sei mit dem Halswärmer geflüchtet.