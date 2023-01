Einen Sprüh-Angriff auf eine besetzte Straßenbahn haben sich Graffiti-Sprayer an der Magdeburger Haltestelle in der Straße Alt Fermersleben geliefert. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern, die offenbar per Handy gefilmt wurden.

Magdeburg (vs) - Zu Graffitischmierereien an einer vollbesetzten Straßenbahn ist es am Sonnabendabend in der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit und sucht nach Zeugen.

Demnach soll es sich bei der angegriffenen Straßenbahn um die Linie 2 in Fahrtrichtung stadtauswärts gehandelt haben, die an der Haltestelle „Zinckestraße“ hielt und währenddessen durch bislang unbekannte Täter besprüht wurde, wie es heißt.

Da einige Fahrgäste die Straftat mit dem Handy gefilmt haben sollen, werden diese Zeugen nun gebeten, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 bei der Polizei zu melden.