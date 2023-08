Aufgrund des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig kann es am Sonntag, 6. August, ab den Vormittags- bis späten Nachmittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Magdeburg kommen.

Polizei kündigt Verkehrsbehinderungen in Magdeburg an

Magdeburg (vs) - Weil der 1. FC Magdeburg am Sonntag, 6. August, auf Eintracht Braunschweig trifft, kann es ab den Vormittags- bis späten Nachmittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Magdeburg kommen.

Insbesondere die Innenstadt und der ostelbische Bereich werden davon betroffen sein, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Verkehrsteilnehmer müssen demnach in den genannten Bereichen mit Stauerscheinungen und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen.

Um nach Ende der Fußballbegegnung eine zügige Abreise der Besucher zu gewährleisten, wird die Polizei temporär auf die Verkehrsführung einwirken. Dazu wird der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt.