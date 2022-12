Allee-Center Magdeburg: Polizei erwischt 24-Jährigen mit Drogen

Die Polizei ist am Mittwoch (21.12.2022) ins Allee-Center in Magdeburg gerufen worden, nachdem ein 24-Jähriger mit einer fremden Payback-Karte bezahlen wollte. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten Drogen.

Magdeburg (vs) - Die Polizei ist am Mittwoch (21.12.2022) gegen 16 Uhr in einen Supermarkt in das Allee-Center in Magdeburg gerufen worden, nachdem ein 24-Jähriger mit einer fremden Payback-Karten bezahlte.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten nach weiteren Payback-Karten machten die Polizeibeamten einen Zufallsfund. Laut Polizei führte der 24-Jährige ohne festen Wohnsitz verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen mit sich.

Magdeburg: 24-Jähriger zur Festnahme ausgeschrieben

Der Beschuldigte wurde anschließend zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung zu einer Polizeidienststelle gebracht. Im gleichen Zuge wurde bekannt, dass er aufgrund eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Den haftbefreienden Betrag im unteren vierstelligen Bereich konnte er nicht entrichten.

Da er keinen festen Wohnsitz hatte und soeben auf frischer Tat festgestellt wurde, nahm die Polizei ihn ohnehin vorläufig fest. Bei einer Haftprüfung am Donnerstag (22.12.2022) im Amtsgericht Magdeburg wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erlassen und der Beschuldigte in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert