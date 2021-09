Festgenommen! Gesuchter Straftäter durch Streit in Magdeburger Gartenanlage entlarvt

Der 21-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

Magdeburg (vs) - Am 10. September gegen 22:40 Uhr, wurde die Magdeburger Polizei über einen lautstarken Streit in einer Kleingartenanlage im Bereich der Sudenburger Wuhne informiert. Vor Ort konnte ein Pärchen festgestellt werden, welches versuchte Beziehungsstreitigkeiten zu klären.

Bei einer Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass gegen den 21-jährigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der 21-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ließ ihn in die nächstgelegene Vollzugsanstalt einliefern.