Eine Schreckschusswaffe wurde bei einem 19-Jährigen in Magdeburg gefunden.

Magdeburg/vs - Ein junger Mann mit Waffe soll sich laut eines Zeugen am Sonntag, 10. Dezember 2023, in einem Regionalexpress von Berlin nach Magdeburg befunden haben. Während der Zugfahrt brüstete der junge Mann sich gegenüber seiner Begleiterin damit, dass er eine Waffe bei sich führe und diese unbedingt ausprobieren möchte.

Daraufhin informierte der Zeuge die Bundespolizei. Eine Streife begab sich zum Bahnsteig 3 des Hauptbahnhofes Magdeburg, um das Pärchen zu finden. In einer Tasche des 19-Jährigen konnte die Schreckschusswaffe, ein Messer mit einer feststehenden Klinge von zwölf Zentimetern, Kartuschen-Munition und Pyrotechnik gefunden

werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den jungen Mann ein offener Haftbefehl des Amtsgerichtes Lemgo vorlag.

So erschien der Angeklagte nicht zu der im Januar 2023 angesetzten Hauptverhandlung wegen Bedrohung. Die Polizei nahm dem 19-Jährigen fest. Die Beamten brachten den jungen Mann am

Abend in die nächste Justizvollzugsanstalt.