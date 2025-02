Der Magdeburger Polizei ist am Mittwoch am Hauptbahnhof ein Glücksgriff gelungen. Ein Mann, der von den Beamten kontrolliert worden ist, wurde per Haftbefehl gesucht.

Magdeburg. Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Mittwochmorgen der Polizei in Magdeburg in die Arme gelaufen.

Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte den 24-Jährigen um kurz vor acht in einer Regionalbahn von Magdeburg in Richtung Braunschweig. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem sei festgestellt worden, dass gegen den Reisenden ein Vollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden vorliegt, heißt es weiter.

Mann zahlt weder Geldstrafe noch tritt er Haft an

Im 2024 sei der Mann vom Amtsgericht Idstein wegen des mehrfachen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 600 Euro oder zu einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden.

Einer vereinbarten Ratenzahlung sei der 24-Jährige nicht nachgekommen, trat jedoch auch die Haft nicht an. Aus diesem Grund wurde der Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Die Beamten nahmen den Mann am Magdeburger Hauptbahnhof zunächst in Gewahrsam. Da er den haftabwehrenden Betrag jedoch bezahlen konnte, durfte er seinen Weg als freier Mann fortsetzen.