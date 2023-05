Die Masche war oft die gleiche: Ein Auto hielt neben den Raubüberfallopfern, ein Täter sprang raus und stahl Wertgegenstände. Nun gelang den Polizei-Ermittlern in Magdeburg ein Fahdungserfolg.

Nach Raubüberfällen in Magdeburg: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Der Polizei Magdeburg gelang in Zusammenhang mit mehreren Raubüberfällen ein Fahndungserfolg.

Magdeburg (vs) - "Nachdem das Auto neben dem Mann angehalten haben soll, sollen zwei dunkel gekleidete, maskierte Tatverdächtige ausgestiegen sein und ihn seiner Geldbörse, seines Hausschlüssels und seines Mobiltelefons beraubt haben", hieß es noch Anfang März in der Volksstimme. Nun verkündet die Polizei einen Ermittlungserfolg in einer Pressemitteilung.

Denn: Im Rahmen der Ermittlungen, welche zunächst durch das Polizeirevier Magdeburg und im Weiteren durch den Zentralen Kriminaldienst geführt wurden, konnte ein 20-jähriger Mann mit Wohnsitz in Magdeburg als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Mutmaßlicher Täter festgenommen und in Vollzugsanstalt gebracht

Dem jungen Mann konnten laut Polizei zahlreiche weiterer Delikte, insbesondere Wohnungs- und Straßenraub, sowie Einbruch und Verkehrsstraftaten zugeschrieben werden.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde am 25. April ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, welcher durch das zuständige Amtsgericht erlassen wurde. Im Anschluss erfolgten die Fahndung und die damit verbundene Suche nach dem Magdeburger. In den Vormittagsstunden des 3. Mai konnte der 20-jährige Mann durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

Anschließend erfolgte die Vorführung und Verkündung des Haftbefehls durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Magdeburg. Der Beschuldigte befindet sich nun in einer Vollzugsanstalt.