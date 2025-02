In einem völlig verwahrlosten Plattenbau in Magdeburg hat es wieder gebrannt. Seit 2022 musste die Feuerwehr dort mindestens vier Mal Feuer löschen.

Magdeburg. - In dem seit vielen Jahren leerstehenden und völlig verwahrlosten Plattenbau am Westring 32 in Magdeburg-Stadtfeld hat es am Mittwoch, 12. Februar 2024, gebrannt. Kurz nach 16 Uhr war das Feuer durch Zeugen gemeldet worden.