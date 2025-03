In Magdeburg hat am Samstag ein Auto im Stadtteil Buckau gebrannt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat.

Schon wieder steht ein Auto in Flammen: Polizei bittet nach Brand in Buckau um Hinweise

In Magdeburg hat am Samstag erneut ein Auto gebrannt.

Magdeburg. - Am Wochenende hat in Magdeburg erneut ein Auto gebrannt, wie die Polizei meldet. Laut einer Mitteilung fing am Samstag gegen 17.30 Uhr ein Fahrzeug in der Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau Feuer.

Die Brandursache sei noch unbekannt, heißt es weiter. Die Feuerwehr habe das Feuer löschen können. In den vergangenen Wochen kam es in Magdeburg öfters zu Autobränden, bei denen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, dies unter dem Stichwort "Brand Schönebecker Straße" unter der Telefonnummer 0391/5463295 zu tun.