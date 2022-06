Feuer in Magdeburger Mehrfamilienhaus: 46 Personen in Gefahr?

In den Mittagsstunden des 26. Juni wurde die Magdeburger Feuerwehr alarmiert. Ein Großfeuer mit wohlmöglich 46 eingeschlossenen Personen stand im Raum.

Der Brand in Magdeburg ereignete sich in der Sohlener Straße.

Magdeburg - "Großfeuer, mehrere Personen in Gefahr, 46 Personen im betroffenen Haus gemeldet." Mit derartigen Worten wurde am 26. Juni in den Mittagsstunden die Magdeburger Feuerwehr alarmiert. Zudem stand im Raum, dass möglicherweise Menschen eingeschlossen seien.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen bis zu 15.000 Euro. Foto: Thomas Schulz

Dies bestätige sich beim Eintreffen der Feuerwehr nicht. Ein Zimmer in der Sohlener Straße brannte. Alle Personen konnten sich aus dem Mehrfamilienhaus selbstständig retten. Unser Reporter vor Ort berichtet zudem, dass das Feuer schnell gelöscht werden konnte.

Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf um die 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache gibt es noch keine weiteren Äußerungen. Das Haus bleibt wohl bewohnbar.