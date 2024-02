Von vs

In Magdeburg sind durch einen Brand zwei Wohnungen beschädigt und eine Mieterin verletzt worden.

Feuer in Wohnhaus in Magdeburg - Frau bei Brand verletzt

Magdeburg - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg in der Nacht zum 10. Februar 2024 zu einem Zimmerbrand.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits über das Fenster auf die darüber liegende leerstehende Wohnung ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Die Mieterin der Brandwohnung sei durch die Feuerwehr gerettet und an den Rettungsdienst übergeben worden, hieß es weiter.

Der Brand in der Wohnung habe schnell gelöscht werden können. Die Brandwohnung bleib jedoch unbewohnbar, hieß es weiter.