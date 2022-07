Magdeburg: Garage und Auto stehen in Flammen - Besitzer versucht zu löschen

Aus bisher unbekannten Gründen hat am Samstag auf einem Wohngrundstück in Magdeburg eine Garage angefangen zu brennen. Diese und das in der Garage geparkte Auto wurden völlig zerstört.

Magdeburg (vs) - Auf einem Grundstück Am Mühlberg in Magdeburg hat am Samstag (23. Juli) eine Garage gebrannt. Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg zerstörte das Feuer sowohl die Garage als auch einen neuwertiger Nissan, der in der Garage abgestellt war.

Angrenzende Garagen auf einem Nachbargrundstück wurden vom Feuer ebenfalls beschädigt. Beim Versuch des 63-jährigen Grundstückeigentümers den Brand eigenständig zu löschen, erlitt dieser eine leichte Rauchgasintoxikation und musste medizinisch vor Ort behandelt werden.

Die Berufsfeuerwehr Magdeburg löschte schließlich den Brand. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Kriminalpolizei übernommen