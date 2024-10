In Magdeburg sind mehrere Autos durch Flammen schwer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Feuer in Magdeburg

Magdeburg. - Am Mittwochabend gegen 23 Uhr sowie wenige Stunden später am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr haben zwei Autos in Magdeburg gebrannt.

Laut Polizei geriet zuerst ein Auto im Milchweg in Brand. Zwei weitere danebenstehende Fahrzeuge seien ebenfalls beschädigt worden.

Wenig später stand ein Auto in der Charlottenstraße in Flammen, heißt es. Auch hier seien zwei danebenstehende Fahrzeuge beschädigt worden.

Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei Magdeburg nun nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter dem Stichwort "Pkw-Brände" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.