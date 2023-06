Lautes Sirenen-Gehäule schreckte die Magdeburger kurz vor Mitternacht am Hauptbahnhof auf. Ein Brand-Alarm versetzte Polizei und Feuerwehr in Bereitschaft. Das fanden die Einsatzkräfte vor.

Brand-Alarm am Bahnhof in Magdeburg! Kurz vor Mitternacht heulen die Sirenen

Brand-Alarm in Magdeburg: Polizei und Feuerwehr eilten zum Hauptbahnhof. Das fanden sie vor. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem lauten Alarm und einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es in der Nacht zum Dienstag am Hauptbahnhof Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Grund für den Alarm war nach Erkenntnissen der Beamten ein betätigter Brandmelder am Treppenaufgang zum Bahnsteig 6. Vor Ort seien aber weder eine Person, noch ein Brandherd oder eine Rauchentwicklung entdeckt worden.

Brandmelder ausgelöst: 29-Jährigen in Magdeburg erwartet Anzeige

Allerdings seien die Polizisten schnell zu einer Personenbeschreibung des vermutlichen Täters gekommen, heißt es. Der polizeibekannte Mann konnte offenbar ausfindig gemacht werden.

Dem 29-Jährigen drohen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und dem Missbrauch von Notrufen.