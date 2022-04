Feuerwehr in Magdeburg im Einsatz: Brand in leerstehendem Gebäude am Westring

In einem leerstehenden Gebäude am Westring in Magdeburg hat es gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Es stand zu befürchten, dass sich in dem Gebäude noch Personen befinden.

In einem Bürogebäude am Westring hat es am 17. Januar 2022 gebrannt.

Magdeburg - In einem leerstehenden Bürogebäude am Westring in Magdeburg ist am 17. Januar 2022 ein Feuer ausgebrochen – und nach Auskunft von Anwohnern habe die Möglichkeit bestanden, dass sich in dem Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts noch Personen befinden, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort.