Durch eine Verpuffung kam es am Freitag zu einem Brand in einer Produktionshalle auf dem Magdeburger SKET-Gelände.

Magdeburg. Am vergangenen Freitag kam es zu einem Feuerwehreinsatz auf dem SKET-Gelände in Magdeburg Buckau. Wie die Feuerwehr mitteilte, soll durch eine Verpuffung gegen 18.20 Uhr ein Brand in einer Produktionshalle ausgebrochen sein.

Als die ersten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, soll bereits dichter schwarzer Rauch aus der betroffenen Halle gedrungen sein. Unter Einsatz von schweren Atemschutz begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten in der Halle, wodurch eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden konnte.

Brand in SKET-Produktionshalle: Keine Verletzten

Bei dem Brand soll niemand zu Schaden gekommen sein. Die Halle sei jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht nutzbar. Der entstandene Schaden soll circa 70.000 Euro betragen. Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache.

Insgesamt waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ottersleben mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.