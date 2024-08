Frauenleiche in Magdeburg entdeckt - Identität noch unklar

Im Magdeburg ist am Donnerstagmorgen eine Frauenleiche gefunden worden.

Magdeburg. - Die Leiche einer Frau ist am Donnerstagmorgen, 22. August 2024, gegen 9.30 Uhr im Magdeburger Ortsteil Beyendorf-Sohlen gefunden worden. Das erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Ob es sich bei der Toten um die seit Tagen vermisste Rentnerin Christine K. aus Magdeburg handelt, sei noch unklar, betonte der Reviersprecher: "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen, dass es sich um die vermisste Christine K. handelt." Die Identifizierung laufe noch.

Die 68-jährige Christine K. wurde bereits seit dem 11. August 2024 vermisst. Die an Demenz erkrankte Frau war in den Mittagstunden des Sonntags aus einem Seniorenzentrum in Reform verschwunden und nicht zurückgekehrt. Von dort war sie nach Polizeiangaben zuvor schon öfter weggelaufen, bis dahin aber immer wieder zurückgekehrt.

Neben der Öffentlichkeitsfahndung gab es offenbar auch Suchmaßnahmen vor Ort. Nach Volksstimme-Informationen soll es in der Nacht zu Donnerstag, 22. August, auch eine privat organisierte Suchaktion gegeben haben.