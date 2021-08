Führerschein weg: 50-jähriger Magdeburger versucht Unfallflucht mit 3,43 Promille 

Am Samstagabend, den 21. August, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich auf einem Tankstellengelände in der Albert-Vater-Straße ein Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher sich zunächst unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Magdeburg (vs) - Am Samstagabend, den 21. August, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich auf einem Tankstellengelände in der Albert-Vater-Straße ein Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher sich zunächst unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Ein 50-jähriger Magdeburger war nach dem Betanken seines PKW beim Verlassen des Tankstellengeländes gegen einen anderen PKW gestoßen und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW mit seinem Fahrer in der Straße An der Steinkuhle festgestellt werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 50-Jährige seinen PKW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 3,43 Promille. Seinen Führerschein musste er abgeben und es wurden gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.