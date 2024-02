Wegen des FCM-Spiels am Samstag gegen den FC St. Pauli will die Polizei intensiv an Bahnhöfen und Zügen in und um Magdeburg herum kontrollieren. Das sollten Fans wissen.

FCM-Spiel gegen St. Pauli am Samstag: Polizei kündigt Kontrollen in Zügen bei Magdeburg an

Magdeburg/DUR. - Die Polizei bereitet sich auf das Fußballspiel des 1. FC Magdeburg gegen den FC St. Pauli am Samstag, 13 Uhr, in Magdeburg vor. Sorge bereitet den Beamten im Zuge dessen offenbar die öffentliche Sicherheit und Ordnung an den Bahnhöfen und in den Zügen. Deshalb seien bereits Maßnahmen im Zugverkehr geplant, wie die Polizisten mitteilen.

Demnach werden zur Unterstützung der Mannschaften zahlreiche Fans erwartet, die unter anderem mit Zügen in der Landeshauptstadt ankommen sollen. Vor allem in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sollen zahlreiche Fußball-Anhänger am Hauptbahnhof Magdeburg, am Bahnhof Magdeburg-Neustadt, am Haltepunkt Magdeburg Herrenkrug und auf Bahnhöfen und in Zügen auf den Strecken rund um Magdeburg reisen.

Deshalb sei die Bundespolizei dort verstärkt im Einsatz, "um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen", heißt es von Seiten der Beamten. Alle Betroffenen werden um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die Polizeieinsatz gebeten.