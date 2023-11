Fußball-Heimspiel 1. FCM gegen Rostock am Sonntag: Polizei kündigt Sperrungen und Zugkontrollen an

Durch das Fußballspiel am Sonntag kann es in Magdeburg zu Umleitungen kommen. Es ist im Innenstadtbereich mit Stauerscheinungen und kurzzeitigen Straßensperrungen zu rechnen. Außerdem ist die Polizei verstärkt in Zügen und auf Bahnhöfen in und um Magdeburg unterwegs.