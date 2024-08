Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Freitag im Breiten Weg in Magdeburg einen 47 Jahre alten Mann mit einem "stumpfen Gegenstand aus Glas" angegriffen. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Mann in Magdeburg mit "stumpfem Gegenstand aus Glas" angegriffen

Im Breiten Weg in Magdeburg ist ein 47 Jahre alter Mann von einem Unbekannten angegriffen und am Kopf verletzt worden.

Magdeburg. - In der Nacht zu Freitag ist gegen 2.25 Uhr ein 47 Jahre alter Mann im Breiten Weg in Magdeburg von einem unbekannten Täter mit einem "stumpfen Gegenstand aus Glas" am Kopf verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien der 47-Jährige und ein bislang unbekannter Tatverdächtiger vor einer Tanzbar an der Ecke zur Einsteinstraße in einen Streit geraten. Anschließend habe sich das Geschehen vor einen gegenüberliegenden Imbiss verlagert.

Dort soll der Tatverdächtige den Geschädigten mit einem stumpfen Gegenstand aus Glas am Kopf verletzt haben, hieß es. Anschließend sei der Tatverdächtige geflüchtet. Der 47-Jährige wurde laut Polizei mit in ein Krankenhaus gebracht und nach der Behandlung entlassen.

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

männlich

etwa 40 Jahre alt

nach hinten gekämmtes, grau meliertes Haar

helles Oberteil mit Palmen-Motiv

dunkle lange Hose.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Wer Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 zu melden.