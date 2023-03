Szenen wie in Hollywood haben sich in Magdeburg abgespielt. Ein Mann hat mit seinem Auto Fußgänger während einer Verfolgungsjagd gefährdet.

Magdeburg (vs) - Am Montag, 20. März, fuhr gegen 14.00 Uhr ein Autofahrer auf ein Tankstellengelände an der Halberstädter Chaussee in Magdeburg. Eine Mitarbeiterin wollte ihn ansprechen, da er nicht aus dem Fahrzeug ausstieg und sein Fahrzeug zudem diverse Unfallschäden aufwies, heißt es in einer Pressemitteilung.

Plötzlich fuhr der Autofahrer laut den Beamten los und kollidierte beinahe mit der besagten Mitarbeiterin. Sie konnte ausweichen, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei wurde verständigt und konnte das Auto in der Halberstädter Chaussee aufnehmen. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle. Während der Flucht gefährdete er in der Wiener Straße einen weiteren augenscheinlich jugendlichen Fußgänger. Schließlich stoppte die Polizei den Fahrer in der Raiffeisenstraße und holte ihn unter Zwang aus dem Fahrzeug heraus. Der Fahrer verhielt sich unkooperativ und verweigerte sämtliche Tests zur Feststellung seiner Verkehrstüchtigkeit. Dennoch unterzogen ihn die Polizeibeamten aufgrund von womöglich alkoholbedingten persönlichen Ausfallerscheinungen einer Blutprobenentnahme. Außerdem stellten sie sein Auto sicher, indem sie ihn abschleppen ließen.

Der Fahrzeugführer muss sich nun als Beschuldigter in mehreren Strafverfahren verantworten. Seine Fahrerlaubnis gilt als vorläufig entzogen. Die Polizei bittet nun den in der Wiener Straße gefährdeten Fußgänger, sich zum Zwecke der Identitätsfeststellung unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden, da er als Zeuge beziehungsweise auch als Geschädigter gilt.