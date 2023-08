Ein Mann hat am Magdeburger Hauptbahnhof Reisende mit einem Messer bedroht, versuchte sie zu schlagen und beleidigte sie. Dann zog ein Polizist seine Dienstwaffe.

Wildwest-Szenen am Bahnhof Magdeburg: Mann droht mit Messer - Polizist zieht Waffe

Mit einer Dienstwaffe beendete ein Polizist eine Gefahrensituation am Hauptbahnhof Magdeburg. Der Angreifer hatte ein Messer und wollte es einsetzen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Es waren Szenen wie aus einem Wildwest-Film, die sich am Donnerstagnachmittag am Magdeburger Hauptbahnhof abspielten. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll zunächst ein Betrunkener mehrere Menschen am Hauptbahnhof bedroht und ein Messer bei sich gehabt haben. Als die Polizisten auf dem Bahnsteig eins eintrafen, versuchte er gerade, eine weitere Person zu schlagen. Der 31-Jährige sei daraufhin von einem Polizisten angesprochen worden, woraufhin er plötzlich sein Messer in Richtung des Beamten gezogen habe. Der Polizist zog daraufhin seine Dienstwaffe.

Der Betrunkene habe daraufhin das Messer fallen gelassen und den Weisungen des Beamten gefolgt. Er sei gefesselt und in die Polizeidienststelle am Hauptbahnhof geführt worden, heißt es weiter in der Mitteilung.

Der Mann konnte später, ohne Messer, die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz sowie der Waffenverbotszone im Hauptbahnhof Magdeburg verantworten.