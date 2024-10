Die Meldung eines Gefahrgutunfalls in der Wörmlitzer Straße im Gewerbegebiet alarmierte am Donnerstagabend in Magdeburg gleich mehrere Feuerwehren.

Großeinsatz der Feuerwehr in Magdeburg: Gefahrgutunfall in Gewerbegebiet gemeldet

Magdeburg. - Großalarm gab es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in der Wörmlitzer Straße in einem Gewerbegebiet in Magdeburg, wie die Feuerwehr meldet.

Demnach bestand zunächst der Verdacht eines Gefahrgutunfalls in der Lagerhalle einer Spedition. Dort sei es zum Austritt einer ätzenden Flüssigkeit gekommen, so die erste Meldung, die bei den Brandschützern eintraf. Daraufhin sei das Lager untersucht und die angeblich beschädigten Behälter untersucht worden. Der Verdacht eines Gefahrgutunfalls habe sich nach Messungen und Prüfung der Behälter vor Ort aber nicht bestätigt, heißt es.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehren Rothensee, Diesdorf, Beyendorf-Sohlen und Südost mit insgesamt 18 Fahrzeugen und 68 Einsatzkräften.