Zwei Vorfälle mit Exhibitionisten hat es am Mittwoch an den Barro Seen in Magdeburg gegeben.

Es wurden mehrere exhibitionistische Handlungen an den Barro Seen in Magdeburg gemeldet. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Die Polizei wurde in Magdeburg am Mittwoch gleich zweimal verständigt, um Exhibitionisten im Bereich der Barro Seen Einhalt zu gebieten. Dies teilte ein Sprecher der Behörde mit.

Am Mittwochmorgen meldete demnach eine Magdeburgerin, dass eine männliche Person mit heruntergelassener Hose am Radweg im Bereich der Barro Seen steht. Der Mann soll sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt haben. Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich nicht festgestellt werden.

Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am Mittwochmittag, ebenfalls im Bereich der Barro Seen. In diesem Fall meldete die Magdeburger Zeugin einen Mann, welcher neben dem Radweg an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anhand der Personenbeschreibung konnte ein 21-jähriger Mann durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Die Polizei prüft gegenwärtig, ob der Tatverdächtige für beide Taten verantwortlich ist.

Die Polizei sucht Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, zu diesen Vorfällen.

Hinweisgeber oder Geschädigte werden gebeten, sich unter 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.